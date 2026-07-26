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«Динамо» Мх поздравило Магомеда Анкалаева с победой нокаутом в UFC

«Динамо» Мх поздравило Магомеда Анкалаева с победой нокаутом в UFC
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Пресс-служба футбольной команды «Динамо» Махачкала отреагировала на победу российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

«Поздравляем Магомеда Анкалаева с победой! Технический нокаут в пятом раунде и никаких шансов для соперника. Браво!» — написано в сообщении команды в телеграм-канале.

Соперником уроженца Махачкалы в Абу-Даби стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

В 17 поединках Магомед одержал 13 побед, потерпел два поражения, единожды закончил в ничью, а также один бой признан несостоявшимся.

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