«Динамо» Мх поздравило Магомеда Анкалаева с победой нокаутом в UFC

Пресс-служба футбольной команды «Динамо» Махачкала отреагировала на победу российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби.

«Поздравляем Магомеда Анкалаева с победой! Технический нокаут в пятом раунде и никаких шансов для соперника. Браво!» — написано в сообщении команды в телеграм-канале.

Соперником уроженца Махачкалы в Абу-Даби стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

В 17 поединках Магомед одержал 13 побед, потерпел два поражения, единожды закончил в ничью, а также один бой признан несостоявшимся.