«Реал» согласовал контракт с Диомандом и пытается перебить предложение «ПСЖ» — Романо

Мадридский «Реал» согласовал контракт крайним нападающим «Лейпцига» Яном Диомандом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, как и «Пари Сен-Жермен» в июне, «Реал» также одобрил все условия, запрашиваемые окружением игрока. Отмечается, что после того, как «Лейпциг» отклонил одно предложение «сливочных» в размере € 90 млн плюс € 10 млн, мадридский клуб готов вернуться с новыми улучшенными для немецкого клуба условиями.

Утверждается, что «ПСЖ» не понравилась данная ситуация, поэтому клуб сегодня снова связался с «Лейпцигом», чтобы попытаться восстановить чашу весов в отношении перехода игрока в свою сторону. Подчёркивается, что другие клубы, интересовавшиеся ивуарийцев, включая «Манчестер Сити», выбыли из гонки, в которой до «финала» дошли лишь «ПСЖ» и «Реал».