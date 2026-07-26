15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо рассказал, какое уведомление «Бавария» получила от «Реала» по Олисе

Романо рассказал, какое уведомление «Бавария» получила от «Реала» по Олисе
Комментарии

«Реал» Мадрид несколько дней назад уведомил «Баварию» о своём намерении не разрывать отношения по поводу потенциального трансфера Майкла Олисе. Об это сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес был бы рад подписать Олисе, но только когда «Бавария» откроет двери для этого трансфера. Отмечается, что пока этого летом не происходит, мюнхенцы не хотят сближаться с мадридцами по условиям потенциального перехода.

Утверждается, что «Реал» сейчас сосредоточен на подписании вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах за «Баварию», в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. На ЧМ-2026 Олисе провёл все восемь матчей, в которых отметился семью ассистами, став лучшим по этому показателю на турнире, а также рекордсменом по числу результативных передач за один розыгрыш мирового первенства.

Материалы по теме
«Реал» согласовал контракт с Диомандом и пытается перебить предложение «ПСЖ» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android