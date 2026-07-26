Романо рассказал, какое уведомление «Бавария» получила от «Реала» по Олисе

«Реал» Мадрид несколько дней назад уведомил «Баварию» о своём намерении не разрывать отношения по поводу потенциального трансфера Майкла Олисе. Об это сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес был бы рад подписать Олисе, но только когда «Бавария» откроет двери для этого трансфера. Отмечается, что пока этого летом не происходит, мюнхенцы не хотят сближаться с мадридцами по условиям потенциального перехода.

Утверждается, что «Реал» сейчас сосредоточен на подписании вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах за «Баварию», в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. На ЧМ-2026 Олисе провёл все восемь матчей, в которых отметился семью ассистами, став лучшим по этому показателю на турнире, а также рекордсменом по числу результативных передач за один розыгрыш мирового первенства.