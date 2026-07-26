Губерниев отреагировал на старт сезона в РПЛ для московских «Динамо» и «Спартака»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост после матчей 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которых выступали московские «Динамо» и «Спартак». Бело-голубые на старте сезона сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в нулевую ничью, а красно-белые разгромили новичка лиги «Родину» в дерби — 3:0.

«Спартаковцы начали уверенно!!! Динамовцы не очень!!! Это марксизм!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Динамо» днём ранее отправится в гости к калининградской «Балтике».