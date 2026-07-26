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Губерниев отреагировал на старт сезона в РПЛ для московских «Динамо» и «Спартака»

Губерниев отреагировал на старт сезона в РПЛ для московских «Динамо» и «Спартака»
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост после матчей 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которых выступали московские «Динамо» и «Спартак». Бело-голубые на старте сезона сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в нулевую ничью, а красно-белые разгромили новичка лиги «Родину» в дерби — 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Спартаковцы начали уверенно!!! Динамовцы не очень!!! Это марксизм!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Динамо» днём ранее отправится в гости к калининградской «Балтике».

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