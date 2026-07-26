Губерниев отреагировал на старт сезона в РПЛ для московских «Динамо» и «Спартака»
Поделиться
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост после матчей 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которых выступали московские «Динамо» и «Спартак». Бело-голубые на старте сезона сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в нулевую ничью, а красно-белые разгромили новичка лиги «Родину» в дерби — 3:0.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«Спартаковцы начали уверенно!!! Динамовцы не очень!!! Это марксизм!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Динамо» днём ранее отправится в гости к калининградской «Балтике».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2026
-
02:32
-
02:25
-
02:09
-
01:58
-
01:38
-
01:04
-
00:52
-
00:33
-
00:26
-
00:11
-
00:11
-
00:03
-
00:01
- 25 июля 2026
-
23:48
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:09
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:06
-
22:04
-
21:55