«Родина» — второй столичный клуб-дебютант в чемпионате России в XXI веке

«Родина» приняла участие в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком» (0:3) и, как сообщает статистический портал Opta Sports, стала первым столичным клубом-дебютантом в чемпионате России со времён футбольного клуба «Москва» в 2001 году.

Кроме того, «Родина» — восьмой клуб из Москвы в чемпионате России в истории после «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Торпедо», «Москвы» («Москва» выступала в элите под разными названиями: сначала как «Торпедо-ЗИЛ», затем как «Торпедо-Металлург», а уже позже — как «Москва». — Прим. «Чемпионата») и «Асмарал».

В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа. «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.