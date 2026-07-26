«Родина» — второй столичный клуб-дебютант в чемпионате России в XXI веке
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«Родина» приняла участие в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком» (0:3) и, как сообщает статистический портал Opta Sports, стала первым столичным клубом-дебютантом в чемпионате России со времён футбольного клуба «Москва» в 2001 году.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
Кроме того, «Родина» — восьмой клуб из Москвы в чемпионате России в истории после «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Торпедо», «Москвы» («Москва» выступала в элите под разными названиями: сначала как «Торпедо-ЗИЛ», затем как «Торпедо-Металлург», а уже позже — как «Москва». — Прим. «Чемпионата») и «Асмарал».
В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа. «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.
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