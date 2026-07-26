15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барко повторил достижение, покорявшееся лишь ему за последние 10 лет в РПЛ

Барко повторил достижение, покорявшееся лишь ему за последние 10 лет в РПЛ
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной» (3:0) повторил достижение, которое за последние 10 лет в лиге покорялось только ему же.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Барко — второй игрок за последние 10 лет, сделавший 40+ точных передач в финальную треть и 7+ передач под удар в одном матче РПЛ. Отмечается, что у аргентинца 43 передачи в финальную треть и 7 пасов под удар в игре с «Родиной». Первым был всё тот же Барко, который в игре прошлого сезона с «Балтикой» сделал 49 таких передач в финальную треть и восемь — под удар.

Контракт Барко со «Спартаком» истекает летом 2027-го. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны аргентинского «Ривер Плейт».

Материалы по теме
«Родина» — второй столичный клуб-дебютант в чемпионате России в XXI веке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android