Барко повторил достижение, покорявшееся лишь ему за последние 10 лет в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной» (3:0) повторил достижение, которое за последние 10 лет в лиге покорялось только ему же.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Барко — второй игрок за последние 10 лет, сделавший 40+ точных передач в финальную треть и 7+ передач под удар в одном матче РПЛ. Отмечается, что у аргентинца 43 передачи в финальную треть и 7 пасов под удар в игре с «Родиной». Первым был всё тот же Барко, который в игре прошлого сезона с «Балтикой» сделал 49 таких передач в финальную треть и восемь — под удар.

Контракт Барко со «Спартаком» истекает летом 2027-го. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны аргентинского «Ривер Плейт».