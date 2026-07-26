15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Портал Squawka назвал топ-5 главных претендентов на «ЗМ»-2026. Месси и Мбаппе нет в топ-3

Портал Squawka назвал топ-5 главных претендентов на «ЗМ»-2026. Месси и Мбаппе нет в топ-3
Комментарии

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн с вероятностью в 40% будет признан лучшим футболистом мира по итогам сезона-2025/2026 и станет обладателем «Золотого мяча». Это следует из оценки статистического портала Squawka, рассчитанных на основе коэффициентов букмекерских контор после завершения чемпионата мира 2026 года.

Согласно данным платформы, шансы чемпиона мира испанца из «Барселоны» Ламина Ямаля на завоевание главного индивидуального приза года после турнира увеличились до 33%. На третью строчку с 22% поднялся полузащитник сборной Испании «Манчестер Сити» Родри.

Шансы на признание лучшим игроком мира по версии Squawka:

1. Гарри Кейн («Бавария», Англия) — 40%.
2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания) — 33%.
3. Родри («Манчестер Сити», Испания) — 22%.
4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция) — 17%.
5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина) — 9%.

Материалы по теме
Романо рассказал, какое уведомление «Бавария» получила от «Реала» по Олисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android