Портал Squawka назвал топ-5 главных претендентов на «ЗМ»-2026. Месси и Мбаппе нет в топ-3

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн с вероятностью в 40% будет признан лучшим футболистом мира по итогам сезона-2025/2026 и станет обладателем «Золотого мяча». Это следует из оценки статистического портала Squawka, рассчитанных на основе коэффициентов букмекерских контор после завершения чемпионата мира 2026 года.

Согласно данным платформы, шансы чемпиона мира испанца из «Барселоны» Ламина Ямаля на завоевание главного индивидуального приза года после турнира увеличились до 33%. На третью строчку с 22% поднялся полузащитник сборной Испании «Манчестер Сити» Родри.

Шансы на признание лучшим игроком мира по версии Squawka:

1. Гарри Кейн («Бавария», Англия) — 40%.

2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания) — 33%.

3. Родри («Манчестер Сити», Испания) — 22%.

4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция) — 17%.

5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина) — 9%.