Карседо объяснил раннюю замену Жедсона Фернандеша в матче «Спартака» с «Родиной»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о замене полузащитника красно-белых португальца Жедсона Фернандеша в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с новичком чемпионата столичной «Родиной» (3:0). Футболист покинул поле на 63-й минуте встречи. Сменил его защитник Даниил Денисов.

— Была ли замена Жедсона связана с травмой?

— Он сам попросил замену из-за небольшой проблемы, не мог бежать в полную силу. Но ничего серьёзного. Денисов вышел и помог команде, — приводит слова Карседо официальный сайт красно-белых.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа.