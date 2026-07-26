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Карседо объяснил раннюю замену Жедсона Фернандеша в матче «Спартака» с «Родиной»

Карседо объяснил раннюю замену Жедсона Фернандеша в матче «Спартака» с «Родиной»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о замене полузащитника красно-белых португальца Жедсона Фернандеша в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с новичком чемпионата столичной «Родиной» (3:0). Футболист покинул поле на 63-й минуте встречи. Сменил его защитник Даниил Денисов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

— Была ли замена Жедсона связана с травмой?
— Он сам попросил замену из-за небольшой проблемы, не мог бежать в полную силу. Но ничего серьёзного. Денисов вышел и помог команде, — приводит слова Карседо официальный сайт красно-белых.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа.

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