Дубль Неймара не помог «Сантосу» победить аутсайдера Серии А «Шапекоэнсе»

«Сантос» сыграл вничью с «Шапекоэнсе» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии сезона-2026. Встреча, проходившая в Сан-Паулу, на стадионе «Вила Бельмиро» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Сантоса» дубль оформил Неймар. Первый мяч футболист забил на 36-й минуте, поразив ворота с передачи полузащитника команды Альваро Барреаля. Во второй раз Неймар забил с пенальти, реализовав свою попытку на 89-й минуте при счёте 1:2. За «Шапекоэнсе» отличился Марсиньо, ещё один мяч защитник «Сантоса» Жоао Ананиас отправил мяч в свои ворота.

После 20 матчей «Сантос» с 22 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А. «Шапекоэнсе» занимает последнее, 20-е, место с 10 очками.

Всего на данный момент у Неймара восемь голов и четыре ассиста в 16 матчах на клубном уровне в текущем сезоне.