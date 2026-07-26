15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сантос — Шапекоэнсе, результат матча 26 июля 2026, счёт 2:2, бразильская Серия А, Неймар

Дубль Неймара не помог «Сантосу» победить аутсайдера Серии А «Шапекоэнсе»
Комментарии

«Сантос» сыграл вничью с «Шапекоэнсе» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии сезона-2026. Встреча, проходившая в Сан-Паулу, на стадионе «Вила Бельмиро» завершилась со счётом 2:2.

Бразилия — Серия А . 20-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 2
Шапекоэнсе
Шапеко
1:0 Неймар – 36'     1:1 Marcinho – 52'     1:2 Ananias – 62'     2:2 Неймар – 89'    

В составе «Сантоса» дубль оформил Неймар. Первый мяч футболист забил на 36-й минуте, поразив ворота с передачи полузащитника команды Альваро Барреаля. Во второй раз Неймар забил с пенальти, реализовав свою попытку на 89-й минуте при счёте 1:2. За «Шапекоэнсе» отличился Марсиньо, ещё один мяч защитник «Сантоса» Жоао Ананиас отправил мяч в свои ворота.

После 20 матчей «Сантос» с 22 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А. «Шапекоэнсе» занимает последнее, 20-е, место с 10 очками.

Всего на данный момент у Неймара восемь голов и четыре ассиста в 16 матчах на клубном уровне в текущем сезоне.

Материалы по теме
Неймар заявил, что игра в покер не помешает ему продолжать футбольную карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android