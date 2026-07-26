Дубль Неймара не помог «Сантосу» победить аутсайдера Серии А «Шапекоэнсе»

«Сантос» сыграл вничью с «Шапекоэнсе» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии сезона-2026. Встреча, проходившая в Сан-Паулу, на стадионе «Вила Бельмиро» завершилась со счётом 2:2.
В составе «Сантоса» дубль оформил Неймар. Первый мяч футболист забил на 36-й минуте, поразив ворота с передачи полузащитника команды Альваро Барреаля. Во второй раз Неймар забил с пенальти, реализовав свою попытку на 89-й минуте при счёте 1:2. За «Шапекоэнсе» отличился Марсиньо, ещё один мяч защитник «Сантоса» Жоао Ананиас отправил мяч в свои ворота.
После 20 матчей «Сантос» с 22 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А. «Шапекоэнсе» занимает последнее, 20-е, место с 10 очками.
Всего на данный момент у Неймара восемь голов и четыре ассиста в 16 матчах на клубном уровне в текущем сезоне.
- 26 июля 2026
-
03:55
-
03:51
-
03:45
-
03:37
-
03:20
-
02:55
-
02:32
-
02:25
-
02:09
-
01:58
-
01:38
-
01:04
-
00:52
-
00:33
-
00:26
-
00:11
-
00:11
-
00:03
-
00:01
- 25 июля 2026
-
23:48
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:09
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:36