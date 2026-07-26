Карседо раскрыл, почему хавбек Мартинс играл в атаке «Спартака», а Гарсия остался в запасе

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о роли вышедшего на замену опорного полузащитника Кристофера Мартинса в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с новичком чемпионата столичной «Родиной» (3:0).

— Мартинс снова действовал практически в роли центрального нападающего.

— У нас есть нападающие, способные приносить пользу. А Мартинс — универсальный игрок. Он может помогать команде в разных ролях. В том числе в атаке. Кристофер действует всегда с полной самоотдачей. Сегодня приняли решение, что начать матч должен Угальде. Гарсия тоже хорошо работает на тренировках, но в команде всё решает конкуренция, это нормально, — приводит слова Карседо официальный сайт красно-белых.

Отметим, футболист появился на поле на 63-й минуте встречи, сменив костариканского форварда Манфреда Угальде. Люксембургский хавбек продолжил действовать в атаке.