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Карседо раскрыл, почему хавбек Мартинс играл в атаке «Спартака», а Гарсия остался в запасе

Карседо раскрыл, почему хавбек Мартинс играл в атаке «Спартака», а Гарсия остался в запасе
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о роли вышедшего на замену опорного полузащитника Кристофера Мартинса в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с новичком чемпионата столичной «Родиной» (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

— Мартинс снова действовал практически в роли центрального нападающего.
— У нас есть нападающие, способные приносить пользу. А Мартинс — универсальный игрок. Он может помогать команде в разных ролях. В том числе в атаке. Кристофер действует всегда с полной самоотдачей. Сегодня приняли решение, что начать матч должен Угальде. Гарсия тоже хорошо работает на тренировках, но в команде всё решает конкуренция, это нормально, — приводит слова Карседо официальный сайт красно-белых.

Отметим, футболист появился на поле на 63-й минуте встречи, сменив костариканского форварда Манфреда Угальде. Люксембургский хавбек продолжил действовать в атаке.

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