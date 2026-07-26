Тренер «Спартака» Карседо прокомментировал неудачный отрезок команды в дерби с «Родиной»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о неудачном отрезке в начале второго тайма в игре 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с новичком чемпионата столичной «Родиной» (3:0).

— Начало второго тайма «Спартаку» не удалось.

— Согласен, это был не лучший отрезок. После первого гола мы долго не могли забить ещё. И нужно отдать должное «Родине», это хорошая конкурентоспособная команда. Хорошо, что сработали замены. Все ребята вышли с правильным отношением и желанием, — приводит слова Карседо официальный сайт красно-белых.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа.