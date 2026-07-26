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Хуан Карлос Карседо отреагировал на дебют Виктора Парады за «Спартак» в РПЛ

Хуан Карлос Карседо отреагировал на дебют Виктора Парады за «Спартак» в РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о дебютной игре новичка красно-белых Виктора Парады в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге со столичной «Родиной» (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

— Как можете оценить дебют Парады? И на какую позицию вы его приглашали?
— Виктор тренировался с нами 10 дней. Перед матчем спросили у него, готов ли он выйти — он ответил, что да. Он может играть левым защитником, может действовать в центре. Сегодня использовали его в тройке при начале атак, он помогал сдерживать опасные контратаки «Родины». Это молодой, но уже опытный игрок, — приводит слова Карседо официальный сайт красно-белых.

Испанец Парада вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

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