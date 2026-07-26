15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нью-Инглэнд Революшн — Атланта Юнайтед, результат матча 23 июля 2026, счет 4:1, МЛС, Алексей Миранчук

Ассист Миранчука не спас «Атланту» от разгромного поражения в игре «Нью-Инглэнд Революшн»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 июля «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Атланту Юнайтед» в матче МЛС сезона-2026. Встреча прошла на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США) и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
26 июля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
4 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Хиль – 11'     2:0 Тургеман – 36'     3:0 Miller – 56'     4:0 Рэйнс – 67'     4:1 Альмирон – 85'    

В составе победителей голами отличились испанский хавбек Карлес Хиль, израильский полузащитник Дор Тургеман, а также американские игроки Пейтон Миллер и Бруклин Рэйнс. Единственный мяч за гостей забил парагвайский вингер Мигель Альмирон. Ассистировал ему россиянин Алексей Миранчук.

В следующем матче «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет в гостях с «Клёб де Фут Монреаль», а «Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Филадельфия Юнион». Обе встречи пройдут 2 августа.

Календарь МЛС-2026
Турнирная таблица МЛС-2026
Материалы по теме
Дубль Неймара не помог «Сантосу» победить аутсайдера Серии А «Шапекоэнсе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android