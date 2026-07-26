Ассист Миранчука не спас «Атланту» от разгромного поражения в игре «Нью-Инглэнд Революшн»

В ночь с 25 на 26 июля «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Атланту Юнайтед» в матче МЛС сезона-2026. Встреча прошла на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США) и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отличились испанский хавбек Карлес Хиль, израильский полузащитник Дор Тургеман, а также американские игроки Пейтон Миллер и Бруклин Рэйнс. Единственный мяч за гостей забил парагвайский вингер Мигель Альмирон. Ассистировал ему россиянин Алексей Миранчук.

В следующем матче «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет в гостях с «Клёб де Фут Монреаль», а «Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Филадельфия Юнион». Обе встречи пройдут 2 августа.