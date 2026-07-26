Ассист Миранчука не спас «Атланту» от разгромного поражения в игре «Нью-Инглэнд Революшн»
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В ночь с 25 на 26 июля «Нью-Инглэнд Революшн» принимал «Атланту Юнайтед» в матче МЛС сезона-2026. Встреча прошла на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США) и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.
США — Major League Soccer . МЛС
26 июля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
4 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Хиль – 11' 2:0 Тургеман – 36' 3:0 Miller – 56' 4:0 Рэйнс – 67' 4:1 Альмирон – 85'
В составе победителей голами отличились испанский хавбек Карлес Хиль, израильский полузащитник Дор Тургеман, а также американские игроки Пейтон Миллер и Бруклин Рэйнс. Единственный мяч за гостей забил парагвайский вингер Мигель Альмирон. Ассистировал ему россиянин Алексей Миранчук.
В следующем матче «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет в гостях с «Клёб де Фут Монреаль», а «Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Филадельфия Юнион». Обе встречи пройдут 2 августа.
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