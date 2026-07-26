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Клёб де Фут Монреаль — Интер Майами, результат матча 26 июля 2026, счёт 0:1, МЛС, Лионель Месси, Луис Суарес

Гол Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Монреалем» во 2-м матче МЛС без Месси
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В ночь с 25 на 26 июля на поле «Сапуто» в канадском Монреале «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Интер Майами» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

США — Major League Soccer . МЛС
26 июля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
0 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Суарес – 81'    

Единственный мяч в данном матче с 11-метровой отметки забил звёздный уругвайский форвард Луис Суарес. Взятие ворот состоялось на 81-й минуте.

Аргентинский форвард Лионель Месси участия в матче не принимал из-за планового отдыха после чемпионата мира.

«Интер Майами» продлил победную серию в МЛС до шести матчей. «Монреаль» не знает одерживал верх шесть кряду матчей МЛС. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, в их активе 37 очков после 17 матчей. Команда из Канады располагается на 13-й строчке Востока (15 очков).

Календарь МЛС-2026
Турнирная таблица МЛС-2026
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