Гол Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Монреалем» во 2-м матче МЛС без Месси

В ночь с 25 на 26 июля на поле «Сапуто» в канадском Монреале «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Интер Майами» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в данном матче с 11-метровой отметки забил звёздный уругвайский форвард Луис Суарес. Взятие ворот состоялось на 81-й минуте.

Аргентинский форвард Лионель Месси участия в матче не принимал из-за планового отдыха после чемпионата мира.

«Интер Майами» продлил победную серию в МЛС до шести матчей. «Монреаль» не знает одерживал верх шесть кряду матчей МЛС. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, в их активе 37 очков после 17 матчей. Команда из Канады располагается на 13-й строчке Востока (15 очков).