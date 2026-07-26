Издание Ole сообщило детали переговоров по переходу Барко из «Спартака» в «Ривер Плейт»

Переговоры между «Спартаком» и аргентинским «Ривер Плейт» по переходу полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко идут полным ходом. Об этом сообщает издание Ole.

По информации источника, «Спартак» требует за 50% прав на аргентинского хавбека $ 4-5 млн. «Ривер Плейт» старается сбить данную сумму, чтобы трансфер состоялся. Отмечается, что желание самого игрока покинуть российский футбол по личным причинам может стать ключевым фактором для успешного завершения сделки.

Подчёркивается, что аргентинским футболистом также интересуется «Индепендьенте».

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. В первом матче новой кампании с «Родиной» (3:0) аргентинец был признан лучшим игроком, отметившись голевым пасом на победный мяч. Контракт Барко со «Спартаком» истекает летом 2027-го. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.