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Руслан Малиновский впервые объяснил свой трансфер в «Трабзонспор»

Руслан Малиновский впервые объяснил свой трансфер в «Трабзонспор»
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Полузащитник «Трабзонспора» Руслан Малиновский рассказал, как проходит его адаптация в турецком клубе.

«Не думаю, что адаптация займёт много времени. Считаю, что быстрее привыкну, когда мы начнём регулярно играть матчи. Лично я не ощущаю никакого давления. Чувствую себя очень комфортно. Я общался с нашими украинскими ребятами, которые здесь играют. С Батаговым мы и так вместе. Они рассказали, что здесь отличная атмосфера, отличный клуб и есть все условия для того, чтобы играть в футбол.

Мне объяснили, что здесь очень важна не только профессиональность на поле, но и дисциплина за его пределами», — приводит слова Малиновского сайт клуба.

31-летний украинец перешёл в «Трабзонспор» в статусе свободного агента этим летом после ухода из «Дженоа». За итальянский клуб полузащитник выступал с лета 2023 года, а зимой 2024-го генуэзцы выкупили его контракт у «Марселя» за € 7 млн.

Всего в составе «Дженоа» Малиновский провёл 74 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

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