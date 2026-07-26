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В Испании раскрыли, какие условия Винисиус поставил «Реалу» для продления контракта

В Испании раскрыли, какие условия Винисиус поставил «Реалу» для продления контракта
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«Реал» и Винисиус Жуниор пока не могут договориться о новом контракте.

По информации Sport.es, главным камнем преткновения в переговорах остаются финансовые условия. Интересы бразильского вингера представляет агентство Roc Nation, представители которого в понедельник прибудут в Мадрид. Ожидается, что они обсудят с руководством «Реала» не только будущее Винисиуса, но и возможный переход вингера «Лейпцига» Яна Диоманда.

Сообщается, что сторона футболиста требует включить в новое соглашение бонус за лояльность в размере € 15 млн, который игрок получит после полного выполнения контракта. Кроме того, представители Винисиуса хотят, чтобы его зарплата была близка к окладу Килиана Мбаппе — около € 30 млн до вычета налогов за сезон.

Однако «Реал» пока не готов принять такие условия. Действующее соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил за «Реал» 22 гола во всех турнирах. Команда завершила сезон без трофеев, заняв второе место в чемпионате Испании.

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