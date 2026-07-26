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Кевин де Брёйне может покинуть «Наполи» спустя всего год после прихода — Скира

Кевин де Брёйне может покинуть «Наполи» спустя всего год после прихода — Скира
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Кевин Де Брёйне может покинуть «Наполи» уже этим летом, сообщает инсайдер Николо Скира в Х.

По информации источника, бельгийский полузащитник не входит в число ключевых игроков в планах главного тренера неаполитанцев Массимилиано Аллегри.

Несмотря на то что контракт Де Брёйне с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон, его будущее в клубе остаётся неопределённым.

В прошлом сезоне 35-летний бельгиец провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. При этом он пропустил большое количество матчей из-за различных травм. Бельгиец выступал на прошедшем чемпионате мира и дошёл до четвертьфинала.

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