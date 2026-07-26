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«Неблагодарные». Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен обрушился с критикой на свой клуб

«Неблагодарные». Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен обрушился с критикой на свой клуб
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Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен резко раскритиковал руководство клуба во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

«Уже три месяца я не получаю зарплату. Если бы не я, никто в мире не знал бы о «Галатасарае». Если не заплатите мне, я уйду, неблагодарные», — заявил нигерийский форвард.

Трансферная стоимость Осимхена оценивается в € 75 млн. В 33 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 22 гола и отдал восемь ассистов. Год назад он перешёл в «Галатасарай» из «Наполи» за € 75 млн. До этого он выступал за «Лилль», «Шарлеруа» и «Вольфсбург». Перед приходом в турецкий клуб он почти год провёл в его составе на правах аренды.

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