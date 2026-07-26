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Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026

Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые появился на публике после чемпионата мира — 2026.

39-летний капитан сборной вместе с сыном Матео посетил матч между «Леонесом» из Росарио и «Сентраль Кордовой» в рамках чемпионата Примеры C в Аргентине.

Месси тепло встретили болельщики, окружив его вниманием. Когда аргентинец заметил, что его снимают камеры, он улыбнулся и помахал рукой собравшимся, показав, что находится в хорошем настроении. У входа на стадион собралась целая толпа фанатов, чтобы увидеть аргентинца.

Фото: Скрин из соцсетей

Фото: Скрин из соцсетей

Фото: Скрин из соцсетей

Фото: Скрин из соцсетей

Для Месси это стало первым публичным появлением после чемпионата мира — 2026, на котором сборная Аргентины дошла до финала и завоевала серебряные медали. На турнире 39-летний нападающий стал вторым лучшим бомбардиром и вторым лучшим ассистентом.

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