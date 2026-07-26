«Спасибо всем». Эсекьель Барко опубликовал пост в соцсетях после матча с «Родиной»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко опубликовал пост в соцсетях на фоне вручения награды лучшего игрока команды в прошлом сезоне. Это произошло после разгрома «Родины» в 1-м туре РПЛ (3:0).

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и посвятить эту награду моей дочери Абигайль, моей семье, моим друзьям, моим партнёрам по команде, нынешнему и предыдущему тренерскому штабу, всем сотрудникам, помощникам, работникам, руководителям и владельцам клуба, а прежде всего — всем болельщикам «Спартака», которые день за днём демонстрируют мне свою любовь и безусловную поддержку и приняли меня как одного из вас с моего первого дня в Москве.

Спасибо всем. Этой награды, которую я получил, не было бы без помощи каждого из вас.

В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России — мой первый трофей с этим огромным клубом, которым является «Спартак». Моя радость от этого достижения очень велика, и я надеюсь, что такую же радость испытывают все болельщики «Спартака». Ещё раз благодарю всех вас за помощь. Вперёд, «Спартак»! — написал в соцсетях футболист.

Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Спартак» и вернуться на родину.