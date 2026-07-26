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«Спасибо всем». Эсекьель Барко опубликовал пост в соцсетях после матча с «Родиной»

«Спасибо всем». Эсекьель Барко опубликовал пост в соцсетях после матча с «Родиной»
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко опубликовал пост в соцсетях на фоне вручения награды лучшего игрока команды в прошлом сезоне. Это произошло после разгрома «Родины» в 1-м туре РПЛ (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и посвятить эту награду моей дочери Абигайль, моей семье, моим друзьям, моим партнёрам по команде, нынешнему и предыдущему тренерскому штабу, всем сотрудникам, помощникам, работникам, руководителям и владельцам клуба, а прежде всего — всем болельщикам «Спартака», которые день за днём демонстрируют мне свою любовь и безусловную поддержку и приняли меня как одного из вас с моего первого дня в Москве.

Спасибо всем. Этой награды, которую я получил, не было бы без помощи каждого из вас.

В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России — мой первый трофей с этим огромным клубом, которым является «Спартак». Моя радость от этого достижения очень велика, и я надеюсь, что такую же радость испытывают все болельщики «Спартака». Ещё раз благодарю всех вас за помощь. Вперёд, «Спартак»! — написал в соцсетях футболист.

Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Спартак» и вернуться на родину.

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