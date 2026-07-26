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Луис Энрике хочет вернуться в «Ботафого». Клуб предложил «Зениту» обмен на Данило

Луис Энрике хочет вернуться в «Ботафого». Клуб предложил «Зениту» обмен на Данило
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«Ботафого» пытался включить Данило в сделку по переходу Луиса Энрике из «Зенита», сообщает журналист Даниэл Брауне на своём YouTube-канале BrauneFogo.

«Идея «Ботафого» заключалась в том, чтобы каким-то образом осуществить обмен Данило на Луиса Энрике. Он очень хочет вернуться, если говорить правду. Но нельзя получить всё сразу. У «Ботафого» не было бы денег, чтобы заплатить за Луиса. Поэтому клуб попытался использовать Данило, своего лучшего игрока, в качестве обменной монеты. Это было бы фантастически, лучшим вариантом в мире. Но не всё возможно, — заявил Брауне.

При этом будущее Данило остаётся неопределённым. После 13-го матча за «Ботафого» в чемпионате Бразилии полузащитник лишился возможности перейти в «Палмейрас» и позже обратился к болельщикам в соцсетях с просьбой не отправлять его в Россию.

«Зенит» входит в число клубов, заинтересованных в подписании 24-летнего хавбека. Сам игрок приоритетным вариантом считает возвращение в английскую Премьер-лигу. По данным СМИ, интерес к Данило проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», однако официальных предложений пока не поступало.

25-летнего Данило Transfermarkt оценивает в € 32 млн. Луиса Энрике — в € 24 млн.

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