«Спартак» разгромил «Родину», Анкалаев нокаутировал Гуськова в UFC. Главное к утру

Московский «Спартак» в 1-м туре РПЛ разгромил на своём поле «Родину», российский боец Магомед Анкалаев нокаутом победил представителя Узбекистана Богдана Гуськова в главном бою UFC в Абу-Даби, австралийский боксёр Тим Цзю одолел американца Эррола Спенса на турнире в Сиднее. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня