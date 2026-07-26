«Спартак» разгромил «Родину», Анкалаев нокаутировал Гуськова в UFC. Главное к утру
Московский «Спартак» в 1-м туре РПЛ разгромил на своём поле «Родину», российский боец Магомед Анкалаев нокаутом победил представителя Узбекистана Богдана Гуськова в главном бою UFC в Абу-Даби, австралийский боксёр Тим Цзю одолел американца Эррола Спенса на турнире в Сиднее. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» разгромил «Родину» в матче 1-го тура РПЛ-2026/2027.
- Магомед Анкалаев нокаутом победил Богдана Гуськова в главном бою UFC в Абу-Даби.
- Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей.
- Результаты турнира UFC Fight Night 282, где Анкалаев нокаутом победил Гуськова.
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