15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

26 июля главные новости спорта, футбол, РПЛ, НХЛ, НБА, бокс, UFC, водное поло

«Спартак» разгромил «Родину», Анкалаев нокаутировал Гуськова в UFC. Главное к утру
Комментарии

Московский «Спартак» в 1-м туре РПЛ разгромил на своём поле «Родину», российский боец Магомед Анкалаев нокаутом победил представителя Узбекистана Богдана Гуськова в главном бою UFC в Абу-Даби, австралийский боксёр Тим Цзю одолел американца Эррола Спенса на турнире в Сиднее. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» разгромил «Родину» в матче 1-го тура РПЛ-2026/2027.
  2. Магомед Анкалаев нокаутом победил Богдана Гуськова в главном бою UFC в Абу-Даби.
  3. Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей.
  4. Результаты турнира UFC Fight Night 282, где Анкалаев нокаутом победил Гуськова.
  5. Гол Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Монреалем» во 2-м матче МЛС без Месси.
  6. Джошуа нокаутировал Пренгу во втором раунде. Энтони дважды побывал в нокдауне на старте.
  7. В «Нью-Йорке» отказали представителям Леброна Джеймса в контракте.
  8. 15-й номер драфта НХЛ 2026 года Никита Клёпов подписал контракт новичка с «Анахаймом».
  9. Ассист Миранчука не спас «Атланту» от поражения в игре с «Нью-Инглэнд Революшн».
  10. Российские ватерполистки проиграли Австралии на Кубке мира и не получили путёвку на ЧМ.
  11. В Испании раскрыли, какие условия Винисиус поставил «Реалу» для продления контракта.
  12. Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026.
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: бои Джошуа и Цзю, РПЛ, Формула-1 и финал Лиги наций
Топ-события воскресенья: бои Джошуа и Цзю, РПЛ, Формула-1 и финал Лиги наций

Главные новости дня

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android