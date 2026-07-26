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«Спартак» требует $ 7 млн за 50% прав на Барко, «Ривер Плейт» даёт $ 5,5 млн — Bolavip

«Спартак» требует $ 7 млн за 50% прав на Барко, «Ривер Плейт» даёт $ 5,5 млн — Bolavip
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Руководство «Ривер Плейт» связалось с представителями полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко с целью узнать об условиях его возможного трансфера. Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, красно-белые запрашивают $ 7 млн (€ 6 млн) за 50% прав на футболиста, а «Ривер Плейт» хочет заключить сделку за $ 5,5 млн (€ 4,8 млн). При этом сам 27-летний футболист предпочитает перейти в «Индепендьенте», а не в «Ривер Плейт».

В минувшем сезоне Барко принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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