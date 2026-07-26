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Рубин — Краснодар: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию 26 июля 2026 года

«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минувший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице. «Быки» набрали 66 очков в 30 турах и отстали от «Зенита» на два очка. «Рубин» финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице с 43 очками.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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