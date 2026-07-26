«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Минувший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице. «Быки» набрали 66 очков в 30 турах и отстали от «Зенита» на два очка. «Рубин» финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице с 43 очками.