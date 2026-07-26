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Локомотив — Ахмат: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» (1 августа), а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» (2 августа).

По итогам минувшего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли третье место. Грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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