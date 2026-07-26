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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 26 июля

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 26 июля
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Сегодня, 26 июля, состоятся пять матчей 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 26 июля (время московское):

12:00. «Енисей» — «Велес»;
16:00. «Ленинградец» — «Урал»;
17:00. «Уфа» — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Торпедо» Москва — «Шинник»;
18:00. «Сочи» — «Арсенал» Тула.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. Екатеринбургский «Урал» заработал 61 очко и расположился на третьей строчке турнирной таблицы.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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