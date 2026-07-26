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«Рома» может отдать Артёма Довбика в «Болонью» ради трансфера Кастро — Ди Марцио

«Рома» может отдать Артёма Довбика в «Болонью» ради трансфера Кастро — Ди Марцио
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«Рома» планирует осуществить переход нападающего Сантьяго Кастро из «Болоньи». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на официальном сайте, частью сделки может стать украинский нападающий римлян Артём Довбик.

По данным источника, «Рома» планирует оформить трансфер в ближайшие часы. «Болонья» уже выдвинула условия для завершения сделки. Сам аргентинец также заинтересован в переходе в новый клуб.

Сообщается, что Артём Довбик может быть отдан в «Болонью» на правах аренды, чтобы поспособствовать трансферу Кастро. В ближайшие часы состоятся контакты между клубами для достижения окончательного соглашения.

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