Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 26 июля

Сегодня, 26 июля, состоятся три матча в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 июля (время московское):

17:00. «Локомотив» — «Ахмат»;

19:30. «Рубин» — «Краснодар»;

19:30. «Оренбург» — «Ростов».

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», набравший 53 очка. Напрямую РПЛ покинули «Пари НН» с 23 очками и «Сочи» (22).

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