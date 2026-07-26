15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 26 июля

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 26 июля
Комментарии

Сегодня, 26 июля, состоятся три матча в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 июля (время московское):

17:00. «Локомотив» — «Ахмат»;
19:30. «Рубин» — «Краснодар»;
19:30. «Оренбург» — «Ростов».

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», набравший 53 очка. Напрямую РПЛ покинули «Пари НН» с 23 очками и «Сочи» (22).

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Краснодар», «Локомотив», «Рубин» и Черчесов стартуют в новом сезоне РПЛ! LIVE
Live
«Краснодар», «Локомотив», «Рубин» и Черчесов стартуют в новом сезоне РПЛ! LIVE

Топ-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android