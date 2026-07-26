«Смерти подобно». Гасилин — о тактике «Акрона» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал поражение «Акрона» от сине-бело-голубых в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В субботу, 25 июля, «Зенит» одержал убедительную победу над «Акроном» со счётом 5:0.
«Играть с «Зенитом» в такой открытый футбол и давать столько много пространства смерти подобно. «Зенит» уже на первой минуте мог забить. Думаю, что ещё пару таких игр с соперниками, которые выше тебя классом, и тренер «Акрона» Благоевич будет играть в «автобус», очки нужно набирать в любом случае. Если в каждом матче пропускать по пять мячей, то тебя снимут и найдут другого наставника», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
В следующем туре «Зенит» 2 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Акрон» 1 августа примет казанский «Рубин».
- 26 июля 2026
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