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Смерти подобно. Гасилин — о тактике Акрона в матче с Зенитом

«Смерти подобно». Гасилин — о тактике «Акрона» в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал поражение «Акрона» от сине-бело-голубых в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В субботу, 25 июля, «Зенит» одержал убедительную победу над «Акроном» со счётом 5:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Играть с «Зенитом» в такой открытый футбол и давать столько много пространства смерти подобно. «Зенит» уже на первой минуте мог забить. Думаю, что ещё пару таких игр с соперниками, которые выше тебя классом, и тренер «Акрона» Благоевич будет играть в «автобус», очки нужно набирать в любом случае. Если в каждом матче пропускать по пять мячей, то тебя снимут и найдут другого наставника», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В следующем туре «Зенит» 2 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Акрон» 1 августа примет казанский «Рубин».

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