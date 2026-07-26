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Сочи — Арсенал Тула: онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги Pari сезона 2026/2027 начнется в 18:00 мск, 26 июля 2026 года

«Сочи» — «Арсенал» Тула: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встретятся «Сочи» и тульский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Владислав Харитонов из Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В двух первых турах сочинцы набрали одно очко: ничья с «Шинником» (2:2) и поражение от костромского «Спартака» (0:2). У «Арсенала» на старте сезона также одна победа и одно поражение: в 1-м туре команда обыграла «Текстильщик» (2:1), во 2-м уступила «Нефтехимику» (0:1). Всего на сегодня запланированы пять матчей Первой лиги.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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