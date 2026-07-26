«Сочи» — «Арсенал» Тула: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 26 июля, состоится матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встретятся «Сочи» и тульский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Владислав Харитонов из Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В двух первых турах сочинцы набрали одно очко: ничья с «Шинником» (2:2) и поражение от костромского «Спартака» (0:2). У «Арсенала» на старте сезона также одна победа и одно поражение: в 1-м туре команда обыграла «Текстильщик» (2:1), во 2-м уступила «Нефтехимику» (0:1). Всего на сегодня запланированы пять матчей Первой лиги.