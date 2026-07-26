15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

MD назвал условие, при котором «Барселона» продаст Феррана Торреса

MD назвал условие, при котором «Барселона» продаст Феррана Торреса
Комментарии

«Барселона» рассчитывает на нападающего Феррана Торреса и хочет продлить с ним контракт в сентябре, несмотря на необходимость выплаты «Манчестер Сити» € 8 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали об интересе «ПСЖ» к чемпиону мира – 2026. Подчёркивалось, что форвард готов покинуть каталонский клуб.

По информации источника, «Барселона» будет готова продать Торреса только в том случае, если он сам попросит об этом. Сине-гранатовые планируют продлить контракт с 26-летним форвардом после закрытия летнего трансферного окна, в целях соблюдения правил финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Президент «Барселоны» не смог ответить на вопрос о возможном уходе Феррана Торреса

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android