MD назвал условие, при котором «Барселона» продаст Феррана Торреса

«Барселона» рассчитывает на нападающего Феррана Торреса и хочет продлить с ним контракт в сентябре, несмотря на необходимость выплаты «Манчестер Сити» € 8 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали об интересе «ПСЖ» к чемпиону мира – 2026. Подчёркивалось, что форвард готов покинуть каталонский клуб.

По информации источника, «Барселона» будет готова продать Торреса только в том случае, если он сам попросит об этом. Сине-гранатовые планируют продлить контракт с 26-летним форвардом после закрытия летнего трансферного окна, в целях соблюдения правил финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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