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«Он мне в «Ростове» ещё мячи подавал». Песьяков — о дебюте в РПЛ 24-летнего судьи

«Он мне в «Ростове» ещё мячи подавал». Песьяков — о дебюте в РПЛ 24-летнего судьи
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, о чём беседовал с 24-летним арбитром Матвеем Заикой, который дебютировал в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, отсудив встречу самарцев с «Динамо» (0:0) в 1-м туре сезона-2026/2027, и стал самым юным рефери в истории чемпионатов России.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара

Фото: ФК «Крылья Советов»

«Перед игрой у нас состоялся короткий разговор. Я спросил, дебют ли у него (в РПЛ), он сказал, что да. Он говорит, что мне ещё мячи подавал в «Ростове», вот такая история. Надеюсь, на меня не обидится, что я это сказал.

Я просто пожелал ему удачи, сказал, что мы поможем, никто давить не будет. Мне кажется, он великолепно справился с работой», — сказал Песьяков в эфире «Матч ТВ».

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