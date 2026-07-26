«Он мне в «Ростове» ещё мячи подавал». Песьяков — о дебюте в РПЛ 24-летнего судьи

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, о чём беседовал с 24-летним арбитром Матвеем Заикой, который дебютировал в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, отсудив встречу самарцев с «Динамо» (0:0) в 1-м туре сезона-2026/2027, и стал самым юным рефери в истории чемпионатов России.

Фото: ФК «Крылья Советов»

«Перед игрой у нас состоялся короткий разговор. Я спросил, дебют ли у него (в РПЛ), он сказал, что да. Он говорит, что мне ещё мячи подавал в «Ростове», вот такая история. Надеюсь, на меня не обидится, что я это сказал.

Я просто пожелал ему удачи, сказал, что мы поможем, никто давить не будет. Мне кажется, он великолепно справился с работой», — сказал Песьяков в эфире «Матч ТВ».