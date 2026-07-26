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Каземиро дебютировал за Интер Майами

Каземиро дебютировал за «Интер Майами»
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Бразильский полузащитник Каземиро дебютировал за клуб МЛС «Интер Майами» в ночь с 25 на 26 июля в матче с «Клёб де Фут Монреаль». О подписании хавбека сборной Бразилии клуб из Майами официально объявил 22 июля.

США — Major League Soccer . МЛС
26 июля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
0 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Суарес – 81'    

Каземиро вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Встреча завершилась победой «Интер Майами»: единственный мяч на 81‑й минуте забил Луис Суарес, успешно реализовав пенальти.

Ранее «Манчестер Юнайтед» подтвердил уход Каземиро из клуба. В сезоне‑2025/2026 он принял участие в 34 матчах английской Премьер‑лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

До «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступал за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).

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