«Арсенал» пересмотрит предложение в € 82 млн «Ньюкаслу» по Гимарайнсу — Романо

Лондонский «Арсенал» планирует провести переговоры с «Ньюкаслом» о трансфере бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, предложение «канониров» в размере € 82 млн будет пересмотрено в сторону увеличения.

По данным источника, условия личного контракта между «Арсеналом» и Гимарайнсом уже согласованы. Завершение сделки будет зависеть от решения «Ньюкасла». Переговоры планируют провести на следующей неделе.

Ранее «Ньюкасл» покинули вингер Энтони Гордон и полузащитник Сандро Тонали. Англичанин перебрался в «Барселону», как пишут, за € 80 млн. Итальянец же стал игроком «Тоттенхэма». Его трансфер оценивается в € 108 млн.