Манчини разочарован, что его не позвали снова тренировать сборную Италии — CdS

Итальянский специалист Роберто Манчини разочарован, что его не позвали снова тренировать сборную Италии — тренер рассчитывал на предложение от федерации и теперь чувствует себя обманутым. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, Манчини был готов вернуться к работе со сборной и ожидал, что с ним свяжутся представители футбольной федерации. По данным СМИ, место главного тренера, скорее всего, достанется Андреа Пирло — из‑за этого Роберто Манчини испытывает сильное недовольство.

Под руководством Манчини итальянская сборная добилась серьёзных успехов: выиграла чемпионат Европы 2020 года и установила серию из 37 матчей без поражений. Однако позже команда не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года. После этого тренер неожиданно покинул пост и ушёл в сборную Саудовской Аравии, а в 2025 году перешёл в катарский клуб «Аль‑Садд». Там он проработал меньше года и сейчас остаётся без команды.

Ранее федерация пыталась подписать контракты с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой, но оба тренера отказались от предложений.