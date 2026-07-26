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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 40 млн за Скотта, «Борнмут» просит £ 70 млн — Mirror

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 40 млн за Скотта, «Борнмут» просит £ 70 млн — Mirror
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту. «Красные дьяволы» были готовы предложить £ 40 млн (€ 47 млн) за переход англичанина, однако «вишни» оценили 22-летнего футболиста в сумму, превышающую £ 70 млн (€ 82 млн). Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» считают запрашиваемую «Борнмутом» сумму завышенной и находятся в поисках альтернативных вариантов. Подчёркивается, что полузащитника может приобрести «Арсенал».

В минувшем сезоне Скотт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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