Денис Макаров прокомментировал ситуацию с задержкой зарплаты в чемпионате Турции

Полузащитник Денис Макаров рассказал о ситуации с турецким клубом «Кайсериспор». Футболист ушёл из команды из‑за того, что ему несколько месяцев не платили зарплату.

— Ждём решения ФИФА. Решить ситуацию можно только так, клуб никаких шагов навстречу не делал.

— Джикия тоже столкнулся с этой проблемой.

— Стабильная ситуация для команд ниже пятого места чемпионата Турции.

— Что тебе запомнилось из турецкого футбола? Не платят зарплату, смена нескольких тренеров в одной команде за сезон, например.

— Всё это было — чего скрывать? Это нормально. Это футбол. Здесь свои правила, там другие, — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Владимиром Четвериком и Ильёй Никульниковым.

27 января 2026 года официально стало известно о переходе Дениса Макарова в «Кайсериспор». 1 февраля 2026 года в матче с «Галатасараем» он дебютировал за новый клуб.