Спаллетти прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к Эмилиано Мартинесу

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти отреагировал на информацию об интересе к вратарю «Астон Виллы», чемпиону мира – 2022 Эмилиано Мартинесу.

«Он вратарь, который хочет сменить клуб, а мы хотим побороться за титулы. Хотя у нас уже есть два вратаря на текущий момент», – приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: