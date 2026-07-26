Тедеев оценил шансы нападающего «Зенита» Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ

Российский специалист Заур Тедеев высказался о перспективах нападающего «Зенита» Александра Соболева в борьбе за звание лучшего бомбардира Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (5:0) Соболев оформил дубль.
«Соболев играет в лучшей команде России. Судя по способностям его партнёров, он всегда должен быть в фаворитах списка бомбардиров. Если такого не случается, это провал для нападающего. Но существуют другие форварды. Даку — сильный футболист, у которого всегда есть возможность стать лучшим бомбардиром чемпионата. Есть ещё Кордоба, у которого травма. Возможно, что-то получится у Воробьёва. Думаю, за звание лучшего бомбардира Соболеву придётся бороться с этими игроками», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
- 26 июля 2026
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