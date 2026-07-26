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«Факел» вручил 15 кг сыра лучшему футболисту проигранного матча РПЛ с «Динамо» Мх

«Факел» вручил 15 кг сыра лучшему футболисту проигранного матча РПЛ с «Динамо» Мх
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Футболист «Факела» Ильнур Альшин получил 15 кг сыра в качестве приза как лучший игрок воронежцев в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2). Встреча проходила на стадионе «Факел» в Воронеже.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22'     1:1 Журавлёв – 30'     1:2 Сандрачук – 79'    

«Тяжёлое, весом 15 килограммов, признание – столь же тяжёлое как ноша капитана, но если кто-то с этим и справится, так это точно Ильнур», — говорится в сообщении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале команды.

Фото: ФК «Факел»

«Факел» вернулся в РПЛ, заняв второе место в итоговой турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Воронежцы заработали повышение в классе, набрав 68 очков в 34 турах Первой лиги.

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