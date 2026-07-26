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«Аль-Хиляль» готов предложить «Баварии» до € 132 млн за нападающего — Тавольери

«Аль-Хиляль» готов предложить «Баварии» до € 132 млн за нападающего — Тавольери
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«Аль-Хиляль» продолжает изучать рынок в поисках нападающих и ведёт переговоры с вингером «Баварии» Луисом Диасом. Как сообщает инсайдер Саша Тавольери в соцсети X, саудовский клуб готов предложить колумбийцу зарплату в размере около € 25 млн в год после вычета налогов.

По данным источника, «Аль-Хиляль» не ведёт переговоров с мюнхенской «Баварией» и не начнёт их, пока не договорится с 29-летним игроком.

Сообщается, что общий трансферный бюджет саудовского клуба на летнее трансферное окно превышает € 350 млн. За Луиса Диаса «Аль-Хиляль» готов выложить сумму от € 105 млн до € 132 млн, если футболист согласится на переход.

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