15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конур: Арсенал интересуется вингером Бенфики, отступные за игрока — € 100 млн

Конур: «Арсенал» интересуется вингером «Бенфики», отступные за игрока — € 100 млн
Комментарии

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Бенфики» и сборной Норвегии Андреасу Шельдерупу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети.

Однако лондонцы не единственные претенденты на норвежского игрока. «Тоттенхэм Хотспур» и «Рома» также внимательно следят за ситуацией с Шельдерупом и могут предпринять попытки подписать его до закрытия летнего трансферного окна.

«Бенфика» не спешит расставаться со своим игроком, так как контракт вингера включает сумму отступных в размере € 100 млн, что даёт португальскому клубу сильную позицию на переговорах. В прошлом сезоне Шельдеруп провёл 43 матча, забил 10 голов и отдал семь результативных передач за клуб.

Материалы по теме
«Арсенал» изучает вариант с покупкой Винисиуса, идея одобрена на всех уровнях — Орнштейн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android