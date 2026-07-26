Конур: «Арсенал» интересуется вингером «Бенфики», отступные за игрока — € 100 млн

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Бенфики» и сборной Норвегии Андреасу Шельдерупу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети.

Однако лондонцы не единственные претенденты на норвежского игрока. «Тоттенхэм Хотспур» и «Рома» также внимательно следят за ситуацией с Шельдерупом и могут предпринять попытки подписать его до закрытия летнего трансферного окна.

«Бенфика» не спешит расставаться со своим игроком, так как контракт вингера включает сумму отступных в размере € 100 млн, что даёт португальскому клубу сильную позицию на переговорах. В прошлом сезоне Шельдеруп провёл 43 матча, забил 10 голов и отдал семь результативных передач за клуб.