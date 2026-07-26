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Игрок «Спартака» Умяров: об интересе испанских клубов слышу только от журналистов

Игрок «Спартака» Умяров: об интересе испанских клубов слышу только от журналистов
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Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на новости об интересе к нему со стороны испанских клубов. Ранее сообщалось, что в подписании 26-летнего полузащитника красно-белых заинтересована «Севилья».

— Летом были новости об интересе испанских клубов.
— Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только.

— Был ли какой-то конкретный интерес?
— Все вопросы к клубу, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В московский клуб он перебрался из «Чертаново», в академии которого начинал карьеру. Контракт хавбека с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.

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