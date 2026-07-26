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«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ромой» за нападающего «Брюгге» — HLN

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ромой» за нападающего «Брюгге» — HLN
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«Манчестер Юнайтед» и «Рома» проявляют интерес к нападающему «Брюгге» Николо Трезольди. Об этом сообщает HLN.

По информации источника, итальянский клуб предложил € 35 млн за переход 21-летнего форварда, однако в «Брюгге» не рассматривают вариант с его уходом. При этом ситуация может измениться, если «Манчестер Юнайтед» «всерьёз возьмётся» за трансфер нападающего.

В минувшем сезоне Трезольди принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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