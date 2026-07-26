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Капитан «Спартака» Зобнин прокомментировал победу в матче с «Родиной»

Капитан «Спартака» Зобнин прокомментировал победу в матче с «Родиной»
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе над «Родиной» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась на стадионе «Лукойл Арена» вчера, 25 июля, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Рады, что начался чемпионат, готовились. Конечно, рады, что взяли три очка и выиграли первую домашнюю игру. Порадовали наших болельщиков. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал. Эта победа для болельщиков», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 2 августа.

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