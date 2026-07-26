Защитник «Крыльев Советов» Чернов рассказал о задаче команды на сезон РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил на вопрос о задаче команды на сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Самое главное, что в матче с «Динамо» не пропустили. Сыграли строго в обороне. По сути, у «Динамо» было пару моментов. Будь чуть поудачливее — забили бы свой один и, возможно, увезли победу. У нас есть определённый костяк, и всем комфортно друг с другом играть. Знаем, что друг от друга ожидать. Взяли пару новых ребят — Макарова и Крамарича. Потихоньку они входят в состав. Думаю, что с каждым туром будем играть всё лучше и лучше.

— Какая задача у «Крыльев» на новый сезон?

— Как таковой задачи нет. Просто выигрывать каждую игру. Как минимум набирать очки, демонстрировать хороший футбол. Чтобы он нравился болельщикам, чтобы стадион был у нас полный в Самаре. Это самое главное. А там уже всё будет зависеть немножко от фарта и от того, как мы будем распоряжаться моментами.

— Руководство не ставило задачи?

— Нам ещё не объявляли. Думаю, что первая восьмёрка. И мы между собой в коллективе говорим, что это было бы неплохо, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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