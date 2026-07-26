«Реал» не продаст Винисиуса дешевле € 160 млн — Sport.es

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес установил цену на крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в размере € 160 млн, несмотря на завершение его контракта летом 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в случае предложения ниже € 160 млн «сливочные» «даже не сядут за стол переговоров». Подчёркивается, что «Реал» закладывает в указанную сумму результативность вингера и вклад в трофеи, выигранные за время выступлений в команде.

Источник подтверждает интерес «Арсенала» к Винисиусу, но подчёркивает отсутствие переговоров между клубами. «Канониры» активизируют усилия только при условии, если будет подтверждено, что футболист не продлит контракт с «Реалом».

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