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Губернатор самарской области Федорищев оценил ничью Крыльев Советов с Динамо

Губернатор Самарской области Федорищев оценил ничью «Крыльев Советов» с «Динамо»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал прошедший матч «Крыльев Советов» с «Динамо». Игра 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 состоялась 25 июля и завершилась вничью — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара

«Наша команда показала достойную игру, проявила характер и на выезде сыграла вничью с московским «Динамо». Хороший старт! Болельщиков поздравляю с долгожданным стартом сезона!» — говорится в сообщении Федорищева в телеграм-канале самарского клуба.

В следующем матче «Крылья Советов» встретятся на выезде с ЦСКА 1 августа.

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