Губернатор Самарской области Федорищев оценил ничью «Крыльев Советов» с «Динамо»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал прошедший матч «Крыльев Советов» с «Динамо». Игра 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 состоялась 25 июля и завершилась вничью — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Наша команда показала достойную игру, проявила характер и на выезде сыграла вничью с московским «Динамо». Хороший старт! Болельщиков поздравляю с долгожданным стартом сезона!» — говорится в сообщении Федорищева в телеграм-канале самарского клуба.

В следующем матче «Крылья Советов» встретятся на выезде с ЦСКА 1 августа.