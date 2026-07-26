«Барселона» не может предложить Феррану Торресу условия, сопоставимые с «ПСЖ» — Marca

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Ферраном Торресом, заканчивающийся летом 2027 года, однако улучшение финансовых условий будет сдержанным, поскольку клубу необходимо вписаться в ограниченный фонд заработной платы и общий бюджет команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в каталонском клубе признают, что не смогут предложить форварду условия, сопоставимые с другими командами, в частности с «ПСЖ», заинтересованном в Торресе. При этом «Барселона» намерена избежать возможного ухода футболиста в качестве свободного агента следующим летом. Подчёркивается, внутри «Барселоны» существует мнение о желании самого игрока покинуть команду из-за постоянных слухов о покупке нового форварда.

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